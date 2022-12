Meteo, Natale con tempo stabile, mite al Centro-Sud

Anche quest'anno, come nel 2021, le feste natalizie saranno decisamente calde, anche di diversi gradi oltre la media del periodo soprattutto al centro ed al Sud. Dal 1980 ad oggi, si conta mediamente un Natale su 10 con la neve. Daniele Mocio, Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare, conferma un periodo prenatalizio con temperature miti e gradevoli ma non sarà soleggiato ovunque. In particolare sulla Pianura Padana, il settore ligure e quello tirrenico si avranno cieli grigi e pioviggine a tratti. In sintesi, questa settimana sarà spesso nuvolosa sulle pianure del Centro-Nord: il caldo anomalo e il bel tempo saranno protagonisti soprattutto in montagna e, per quanto riguarda le pianure, sulle regioni adriatiche e al Sud dove prevediamo massime A ridosso di 20 gradi. Per Natale in Sicilia le temperature potranno avvicinarsi localmente anche a 25 gradi

Nella giornata del solstizio d'inverno, mercoledì 21 dicembre, sono attese precipitazioni più persistenti in Liguria e locali rovesci o temporali fuori stagione anche tra bassa Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.