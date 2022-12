Le spettacolari immagini dell’ultimo flyby di Orion nel viaggio di ritorno verso la Terra

Orion, la capsula della missione Artemis 1 della Nasa con a bordo un equipaggio simulato composto da tre manichini (Campos, Helga e Zohar), ha toccato il punto più vicino alla Luna da parte di un veicolo spaziale progettato per trasportare esseri umani dai tempi della missione Apollo 17 di 50 anni fa: circa 79 miglia (127 km). In quell'occasione Gene Cernan e Harrison Schmitt furono gli ultimi dei 12 astronauti che hanno camminato sulla superficie lunare nelle 6 missioni Apollo tra il 1969 e il 1972.

Orion è passato per l’ultima volta vicino alla Luna lunedì dopo aver ha acceso i propulsori per il "power flyby burn", necessario per cambiare la velocità del veicolo e metterlo nella rotta per il volo di ritorno verso la Terra. Il rientro è previsto per l’11 dicembre con un tuffo nell’Oceano Pacifico.

Tra i record di Orion va ricordato quello raggiunto nel tredicesimo dei venticinque giorni di missione quando la capsula ha volato più lontano di qualsiasi altro veicolo spaziale "crew-class” a oltre 432mila chilometri dalla Terra, più di 32mila chilometri oltre la distanza record stabilita dall'equipaggio dell'Apollo 13 nel 1970, la missione rientrata sulla Terra dopo il guasto meccanico che impedì l’allunaggio e mise a repentaglio la vita degli astronauti.