Mitra e missili, la fabbrica russa delle armi: ministro visita la "Kakashnikov"

Il Ministero della Difesa ha pubblicato i video del viaggio di Sergei Shoigu - ministro della difesa di Putin - a Izhevsk, dove ha “verificato l'attuazione dell'ordine dello stato presso le imprese del gruppo Kalashnikov”. “Al ministro sono stati mostrati gli ultimi modelli di fucili d'assalto e di precisione, munizioni a guida di precisione e sistemi di difesa aerea portatili, nonché la catena di montaggio finale per le armi leggere”.

Il responsabile dell'impianto, Vladimir Lepin, ha detto a Shoigu che “l'ordine dello stato per il 2022 è stato completato per intero, sia per le armi leggere che per le munizioni guidate di precisione”. In risposta - così il commento ufficiale russo - "il capo del Ministero della Difesa ha ricordato che il prossimo anno l'ordine sarà notevolmente aumentato".