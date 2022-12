Gonçalo Ramos porta in vantaggio il Portogallo sulla Svizzera

Al 17’ il Portogallo va in gol e si porta in vantaggio per 1-0 sulla Svizzera.

La rete porta la firma di Gonçalo Ramos che riceve palla dentro l’area da Joao Felix e fa partire un tiro fortissimo che permette al pallone di insaccarsi sotto l’incrocio, nel sette, da posizione decentrata. Non impeccabile Sommer nel tentativo di parare il tiro.