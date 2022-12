Accuse di corruzione per la vendita di carbone alla Cina: esplode la rabbia a Ulan Bator

Migliaia di persone hanno sfidato temperature sotto lo zero per manifestare davanti alla sede del governo e del Parlamento a Ulan Bator, capitale della Mongolia.

Al centro della protesta le accuse di corruzione nei confronti dei funzionari che avrebbero tratto profitto dalla vendita illegale di carbone a Pechino.

I manifestanti chiedono un’inchiesta sulle accuse di furto di 385.000 tonnellate di carbone dalle scorte al confine con la Cina.

La vendita all'estero delle sue vaste ricchezze minerarie, carbone ma non solo, è una annosa fonte di conflitto sociale e politico in Mongolia, Paese dove quasi una persona su tre vive in condizioni di povertà.

Il malcontento è diffuso per via delle difficoltà economiche con l'inflazione salita al 15,2% sulla scia della pandemia e dell'invasione russa in Ucraina.

L'indignazione pubblica è stata alimentata dalle notizie di una cosiddetta "fazione del carbone" tra i parlamentari con la sparizione di quasi 13 miliardi di dollari di fondi pubblici.

Le proteste di questi giorni sono iniziate in sordina domenica nella centrale piazza Sukhbaatar, dove ha sede il governo, per dilagare lunedì con la partecipazione di 10.000 persone. Le proteste sono sfociate in violenti scontri tra i manifestanti, molti dei quali giovani, e le forze dell’ordine.