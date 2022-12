Monsignor Gallagher: "Non possiamo essere indifferenti in questo momento di crisi"

“Le sfide della Santa Sede, della sua diplomazia della sua azione politica, in questo momento, sono le sfide di tutta l’umanità. Noi non possiamo essere indifferenti - dice a Rainews.it monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali - il Papa non può essere indifferente, di fronte a questo momento talmente difficile della storia. E così dobbiamo con coraggio, con determinazione e anche con molta fede – sottolinea l’arcivescovo - dobbiamo affrontare queste sfide, anche con le limitate risorse a nostra disposizione. Però dobbiamo avere il coraggio di guardare alle cose che in questo momento non sono incoraggianti e con fede portare il nostro modesto contributo in questo momento di crisi”.