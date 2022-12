Monsignor Gallagher: "L'augurio per Natale? La pace e la fine della guerra in Ucraina"

Un augurio per Natale? “La risposta è pace evidentemente” dice a Rainews.it monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

"Pace non solamente in termini di una giusta pace e fine della guerra in Ucraina, però anche pace nei nostri cuori, tra di noi, in tutti i paesi del mondo. Perché è difficile trovare un angolo del nostro mondo dove non ci sono difficoltà. E poi il mio augurio è anche per i tanti cristiani, milioni, che devono affrontare la persecuzione, che possano vivere e manifestare la loro fede pubblicamente, con gioia e con speranza. Una pace per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, come è stato detto nel Vangelo, dove si racconta la nascita di Gesù. Ecco l’augurio per questo Natale.”