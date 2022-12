Il dolore del fratello Carlo: "Dovevo uscire ad allenarmi con lui"

Forse un mezzo pesante che nemmeno si è accorto dell'impatto, forse un’auto che ha proseguito la sua corsa, dopo averlo sbalzato distante qualche decina di metri. Ancora non ci sono certezze sulla dinamica dell’incidente nel quale ha perso la vita Davide Rebellin, 51 anni, ciclista professionista che solo pochi mesi fa aveva concluso la sua carriera.

Era uscito, come al solito sulle strade vicino a casa, nel Vicentino, per allenarsi in sella alla sua bicicletta. L'impatto nella rotonda sulla arteria che da Vicenza porta verso Verona, non distante dal casello di Montebello vicentino, è stato violento, la morte per Rebellin immediata. Sul posto anche uno dei fratelli, Carlo, che saputo di un incidente è accorso e ha riconosciuto la bicicletta.