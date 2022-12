Canada, il killer del condominio era italiano e litigava con i vicini

L'uomo che ha ucciso a colpi d'arma da fuoco cinque persone (tre uomini e due donne) in un condominio alla periferia di Toronto è un immigrato italiano che aveva molestato per anni i suoi vicini e aveva minacciato il board dell'edificio nella convinzione che la sala elettrica lo facesse ammalare. Lo ha riferito la polizia, dopo aver identificato l'aggressore come Francesco Villi, 73 anni, emigrato in Canada con la madre quando aveva 17 anni e rimasto ucciso nello scontro con gli agenti poco dopo la tragedia. Una tragedia che rievoca quella dei giorni scorsi a Fidene, alla periferia di Roma, dove il 57enne Claudio Campiti, da tempo in lotta con l'amministrazione condominiale e i suoi condomini, ha ucciso quattro donne durante la riunione di condominio nel gazebo di un bar.