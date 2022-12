Nella Crimea ‘russa’ batte un cuore ucraino: le luci accendono il Natale di giallo e blu

A Kerch, una cittadina della Crimea annessa dai russi, l'albero di Natale e le luci natalizie risplendono di giallo e blu: i colori della bandiera Ucraina. E mentre il presidente russo Vladimir Putin ha emanato un decreto per la concessione di terreni nella Crimea occupata, ai soldati che si sono distinti in guerra e ai familiari dei caduti, gli Usa hanno dichiarato che l'Ucraina avrebbe la capacità militare di riconquistare la Crimea. E forse è questa la speranza di Kerck. Ovviamente la riconquista della Regione annessa dalla Russia nel 2014 potrebbe portare a un'offensiva in larga scala e spingere i russi a valutare l'uso di armi nucleari. “Dopo 300 giorni di guerra, l'Ucraina ha liberato circa il 54% della quantità massima di territorio extra conquistato dalla Russia dal 24 febbraio 2022”, scrive il ministero della Difesa britannico. “La Russia ora controlla circa il 18% delle aree dell'Ucraina riconosciute a livello internazionale, comprese le regioni del Donbass e della Crimea sotto il controllo russo dal 2014”.