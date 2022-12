Neve e ghiaccio a Londra, chiude lo scalo di Stansted. Disagi negli aeroporti di Heathrow e Gatwick

Tutti i voli all'aeroporto di Stansted sono stati sospesi, dopo che lo scalo britannico è stato costretto a chiudere l'unica pista per consentire lo sgombero della neve e rimuovere il ghiaccio sulle ali degli aeromobili. Anche gli aeroporti di Heathrow e Gatwick hanno fatto registrare almeno 50 voli cancellati, nonché ritardi diffusi su vari collegamenti aerei, per via delle condizioni avverse che non permettono di viaggiare in sicurezza. Più volte le autorità aeroportuali hanno provato a pulire le piste a fronte di cumuli di neve e ghiaccio. A questo si somma la nebbia gelida che ha contribuito a creare condizioni instabili alla viabilità aerea. Disagi si registrano anche per le linee ferroviarie, mentre ai conducenti di auto è stato raccomandato di prestare particolare attenzione dopo diversi incidenti in autostrada. Rimane un'allerta meteo gialla per Scozia, Londra e Inghilterra sud-occidentale e i disagi sono destinati a perdurare almeno per tutta la mattinata.