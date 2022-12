New York, il negozio dei sogni per “pochi” bambini

Il Tiny Doll House da più di 30 anni fa scorta di miniature di oltre 500 artisti nel mondo.

Nel negozio sono custoditi giocattoli e pezzi unici da tutti i prezzi.

Con 2.200 si può acquistare la preziosa slitta natalizia con Babbo Natale, ovviamente fatta a mano e per collezionisti.

Ma le cifre variano: si possono spendere 3 dollari per un gattino, ma anche 4.600 dollari per una casa decorata e munita di luci. Se poi la si vuole non verniciata allora si risparmia e il costo è di “soli” 600 dollari.

Nel negozio si possono trovare pezzi unici per collezionisti ma anche oggetti di uso quotidiano per bambini e amatori.

La miniatura più costosa del negozio è un tavolo in stile regency inglese dal prezzo di 2.700 dollari.

Questo negozio importa case delle bambole dall'Inghilterra, ma ha anche un laboratorio al piano di sotto per realizzare i propri prodotti.

Il proprietario racconta che tutto è iniziato con la realizzazione di una casa delle bambole per la nipote che poi è diventato un hobby e infine si è trasformato in un vero e proprio business.