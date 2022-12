Nubifragio nella zona tirrenica del Messinese, torrenti in piena. Il video

Una forte ondata di maltempo con pioggia e vento ha interessato tutta la zona tirrenica della provincia di Messina. Allagamenti si sono registrati in particolare a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, nella Valle del Mela e nei comuni vicini dove la pioggia e il fango hanno provocato molti disagi e preoccupazione. Diverse strade sono finite sott'acqua e il fango misto ad acqua ha invaso sottopassi e marciapiedi. Numerose le richieste di intervento che arrivano al centralino dei vigili del fuoco.

Molti sindaci dei comuni colpiti dal nubifragio hanno invitato i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare gli spostamenti in auto. A seguito del maltempo "due strade provinciali, zona Tripi Fondachelli Fantina e Novara di Sicilia sono interdette al traffico per piccoli smottamenti. La Provincia regionale sta intervenendo con proprio personale e mezzi movimento terra per ripristinare la viabilità stradale. Situazione critica a Milazzo e Barcellona per allagamenti case. Vigili del Fuoco e Organizzazioni di Volontariato sono già sui luoghi per i primi interventi. L'autostrada A20 è interrotta nel tratto tra gli svincoli di Falcone e Barcellona".

Dal pomeriggio, a causa del forte vento di scirocco, le isole Eolie non sono più raggiungibili, mentre il mare sta flagellando le coste più esposte.