L'insulto a microfono aperto della premier Jacinda Ardern viene messo all'asta

La scorsa settimana durante il Question Time in Parlamento la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern si è lasciata sfuggire un insulto a microfono aperto contro un avversario politico.



L’episodio, nonostante le scuse immediate della premier, poteva far degenerare il dibattito politico in un Paese che sta per affrontare una campagna elettorale molto difficile. Ardern è in grande difficoltà nei sondaggi, il suo Labour è molto indietro rispetto ai rivali conservatori e si profila una sconfitta pesante.



La prima ministra e il bersaglio del suo epiteto, il deputato David Seymour, leader del partito libertario ACT, hanno trovato invece un modo molto curioso e “natalizio” per risolvere pacificamente lo scontro.



I due avversari politici hanno firmato una trascrizione ufficiale della seduta che riporta l’insulto della Ardern (a malapena udibile ma registrato nel verbale) e l'hanno donata alla Prostate Cancer Foundation che l’ha messa all'asta per beneficenza raccogliendo oltre 100.000 dollari neozelandesi (circa 60 mila euro) da destinare alla lotta contro il cancro alla prostata.



“In altri Paesi sarebbe stato un grave incidente”, ha commentato Seymour, “qui raccogliamo un sacco di soldi per beneficenza”.



“Non posso dire che me lo aspettassi", ha scritto Ardern su Facebook. “Un passo falso a microfono aperto in parlamento si è trasformato in 100.100 dollari per la Prostate Cancer Foundation. Ringrazio David per il suo comportamento sportivo e tutti coloro che hanno fatto un'offerta".