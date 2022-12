Nuovi scavi nella “tomba di Salomè”, la donna che assistette alla nascita di Gesù

Nuovi scavi, in quello che è ritenuto essere il luogo di sepoltura di Salomè, la levatrice apocrifa di Gesù, hanno riportato alla luce un'importante tomba ebraica risalente a duemila anni fa. Si tratta di un'ampia area, a circa 35 km a sud-ovest di Gerusalemme, le cui lastre di pietra e pavimenti a mosaico sono coerenti con una tomba ebraica di personalità importanti. Scavi precedenti hanno individuato reliquie ebraiche “ma la sorpresa è stata l'adattamento della grotta in una cappella cristiana”. Sono state trovate iscrizioni - alcune in arabo, incise sulle pareti in epoca bizantina e islamica - croci e lampade a olio utilizzate dai pellegrini cristiani. La notizia è stata veicolata dall'Autorità israeliana per le antichità. Ma chi è Salomè? Secondo l'Apocrifo di Giacomo, tra i primi scritti cristiani non inclusi nella Bibbia, la donna era un allevatrice che dubitava del racconto della nascita verginale. Con Gesù tra le braccia, l'arto superiore rimase bloccato fino a quando proclamò: “È nato un grande re per Israele”. Parole che la guarirono.