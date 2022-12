Oggi Piero Angela avrebbe compiuto 94 anni: dal mi chiamo Peter ai segreti della sigla di Superquark

Non solo giornalista e divulgatore scientifico, Piero Angela ha sempre coltivato la passione per la musica con un debole per il Jazz. Al pianoforte, si faceva chiamare “Peter Angela” quando si esibì con i suoi idoli: i pianisti jazzisti Count Basie, Erroll Garner e Oscar Peterson. E non è un caso che la storica sigla di Superquark non sia una semplice reinterpretazione dell'aria sulla quarta corda di Back ma una versione del 1963 del gruppo The Swingle Singers. L'omaggio a Piero Angela è stato presentato dall'Almanacco del giorno condotto da Drusilla Foer, in attesa del suo nuovo disco registrato venti giorni prima di morire.