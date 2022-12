L'omaggio di Carlo III alla Regina e a chi aiuta gli altri: "Auguro un Natale di luce"

Nel suo primo discorso di Natale da re del Regno Unito, a seguito della morte della regina Elisabetta II lo scorso 8 settembre, Carlo III ha messo in evidenza la crisi del costo della vita, rendendo omaggio ai volontari e a chi fa beneficenza aiutando chi è in difficoltà economica.

Carlo ha riconosciuto che è un "momento di grande ansia e difficoltà, sia per coloro che nel mondo affrontano conflitti, carestie o disastri naturali, sia per coloro che in patria trovano il modo per pagare le bollette e far mangiare le loro famiglie e mantenerle al caldo". Ha elogiato "l'umanità delle persone" che "rispondono così prontamente ai problemi degli altri".

Si è poi rivolto anche ai lavoratori del settore pubblico lodando la "dedizione disinteressata delle nostre forze armate e dei servizi di emergenza, che lavorano instancabilmente per mantenere tutti noi al sicuro e che si sono comportati in modo così magnifico mentre piangevamo la scomparsa della nostra defunta regina". E ha proseguito citando anche "i nostri professionisti dell'assistenza sanitaria e sociale, i nostri insegnanti e tutti coloro che lavorano nel servizio pubblico, la cui competenza e il cui impegno sono al centro delle nostre comunità".

Carlo ha pronunciato il suo messaggio dalla Cappella di San Giorgio, a Windsor, da dove anche la defunta rgina Elisabetta II aveva trasmesso il suo messaggio di Natale nel 1999.