In Cina requisite tutte le forniture mediche per affrontare l'ondata di Covid

La Cina ha requisito la produzione di forniture mediche in tutto il Paese, mentre milioni di persone lottano per ottenere farmaci di base e kit di analisi a fronte dell'aumento dei casi di Covid-19. Le farmacie delle principali città sono state svuotate in seguito all'improvvisa decisione del governo cinese di revocare anni di isolamento, quarantena e test di massa.

Le autorità hanno esortato le persone con sintomi lievi a rimanere a casa e curarsi da sole, provocando una corsa all'acquisto di qualsiasi cosa, dall'ibuprofene ai test rapidi. Per far fronte alle carenze a livello nazionale, parecchie aziende farmaceutiche cinesi sono state incaricate di aiutare a "garantire le forniture" di farmaci chiave, eufemismo per dire requisire. Almeno 11 dei 42 produttori di kit di analisi i cui prodotti sono autorizzati dalle autorità mediche cinesi hanno subito il sequestro di parte della loro produzione da parte del governo o hanno ricevuto ordini dallo Stato, secondo quanto riportato dai media locali.