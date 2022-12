Le lacrime di papa Francesco per l'Ucraina: "Sulla guerra vinca la pace. Così sia"

Piange, papa Francesco, come forse lo si è visto in rarissime occasioni. Piange ai piedi della statua dell’Immacolata Concezione, in piazza di Spagna, ripristinando il tradizionale momento di preghiera che il Pontefice, il vescovo di Roma, rivolge ogni 8 dicembre alla Vergine Maria; momento che negli ultimi due anni si è svolto in forma privata, alle 5 del mattino.

Piange, il Papa, affinché “sull'odio vinca l'amore, sulla menzogna vinca la verità, sull'offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace”. Nel video, la supplica integrale pronunciata da Bergoglio.