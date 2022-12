Parigi, l'intervento dei soccorsi sul luogo della sparatoria

La sparatoria di questa mattina nel centro di Parigi ha provocato ”tre morti, una persona in stato di emergenza assoluta, 2 in stato di emergenza relativa e anche il fermato ferito, in particolare al volto", ha detto la procuratrice Laure Beccuau.

Gli spari, presso il 10° arrondissement, hanno colpito un centro culturale curdo, un ristorante e una parruccheria. L'uomo fermato per la sparatoria, un 69enne francese ora in ospedale, aveva precedenti per "violenze armate di carattere razzista".