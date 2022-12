Passamontagna ed armi: il video del raid delle forze speciali tedesche in periferia

Blitz contro un gruppo di estrema destra in Germania: la polizia arresta 25 persone sospettate di voler "concretamente" entrare nel Bundestag con un gruppo armato per "deporre il governo federale e poi prendere il potere". Insieme agli arresti in Germania, fermata una persona nella città austriaca di Kitzbuehel ed un'altra a Perugia, in Italia. Impiegati 3mila agenti, con oltre 130 perquisizioni in 11 sui 16 land.

Il ritorno al "Reich del 1871"

L'ufficio del pubblico ministero federale le ha accusate di aver formato un'organizzazione terroristica per abolire l'ordine costituzionale della Repubblica federale di Germania e stabilire uno stato modellato sul Reich tedesco del 1871. L'organizzazione "aveva già deciso chi avrebbe ricoperto importante cariche ministeriali al momento della presa del potere".