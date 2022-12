Regali di Natale, come scegliere giocatoli conformi e sicuri per la salute dei bambini

In ogni fase dell’infanzia il gioco rappresenta non solo svago e divertimento, ma un modo di conoscere il mondo, di fare esperienza attraverso i sensi e l’intelletto. Con il gioco il cervello del bambino si evolve e apprende. Per questo è necessario proporre un gioco sicuro e che sia giusto per l’età del piccolo. Abbiamo chiesto a Sebastian Cristaldi, pediatra dell’emergenza dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma i rischi più frequenti e i consigli per acquistare un gioco sicuro.

I rischi

“I rischi legati all’utilizzo dei giocattoli da parte dei bambini possono portare a piccoli traumatismi causati da parti di giocattolo taglienti o appuntite- afferma Cristaldi.- L’ingestione e l’inalazione sono tra gli aspetti più pericolosi: i giocattoli sono fatti da parti anche molto piccole (pile, batterie di piccole dimensioni ecc), la tendenza dei bambini è di smontarle, di conseguenza il rischio è estremamente alto”.

I consigli

“E’ fondamentale rivolgersi a venditori autorizzati, verificare la presenza della marcatura Ce, la conformità europea che garantisce gli standard di sicurezza fondamentali- continua il pediatra-. E’ importante inoltre verificare il fornitore, la provenienza del gioco e l’età del bambino per regalare un gioco che sia adeguato al bambino”.

“Infine- conclude Cristaldi- un consiglio di buon senso: giocare con i nostri figli, scartare i regali insieme a loro e verificare che il gioco sia effettivamente come ci si aspetta”.