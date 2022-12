Pioggia di pallottole sulla neve, l'esercitazione dei soldati bielorussi: il video sui social russi

Carri armati, postazioni di trincea e centinaia di soldati nella neve: è il video propagandistico diffuso sui social russi del "corso per il combattimento intensivo" dei militari bielorussi.

"I militari del distretto militare occidentale, che fanno parte del gruppo di forze regionale, continuano il corso di addestramento al combattimento intensivo presso i campi di addestramento delle forze armate della Repubblica di Bielorussia - così nel post sui social - ed oggi, con la loro partecipazione, si sono svolte esercitazioni tattiche finalizzate al coordinamento del combattimento delle unità.

Gli eventi di addestramento al combattimento si svolgono sia di giorno che di notte."

La Bielorussia ha dichiarato che non entrerà in guerra contro l'Ucraina ma in passato il presidente Lukashenko aveva ordinato alle truppe di schierarsi assieme ai russi. Da mesi Kiev teme una incursione congiunta, che potrebbe sconvolgere gli equilibri del conflitto sul fronte di terra.