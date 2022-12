Viceministro alla Giustizia: "Poligono non può diventare supermarket delle armi"

Strage di Roma, l'intervista al viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che si chiede "come è potuto avvenire che un uomo a cui era stato negato il porto d'armi, abbia potuto entrare in un poligono, e sottrarre arma e pallottole". Le riflessioni su Rainews 24 del senatore che dice: "Un poligono non può diventare un supermarket delle armi".

Intanto emergono nuovi dettagli, il giorno dopo il triplice omicidio avvenuto durante una riunione condominiale a Colle Salario, periferia Nord di Roma.

Il killer, Claudio Campiti, di 57 anni, era pronto alla fuga: portava con sè 170 pallottole ed il passaporto oltre a “6.000 euro in contanti”.

Ha ucciso le tre donne - secondo l'ordinanza della procura - “con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi”.