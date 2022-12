Portogallo: inondazioni in Algarve, case e negozi allagati

Vetrine sfondate e automobili trascinate dalla forza dell'acqua, case e negozi allagati. E' il risultato delle piogge torrenziali che hanno colpito il sud del Portogallo, in particolare l'Algarve e la città di Faro. Qui, nel Capoluogo della regione, la Protezione civile ha registrato circa 90 emergenze sulle oltre 180 registrate in questo tratto della costa meridionale del paese. I danni, non ancora quantificati nel dettaglio, sarebbero stati particolarmente gravi per il fatto che le previsioni meteorologiche non avevano calcolato l'entità del maltempo in arrivo, lasciando impreparate le squadre di soccorso.