Le premonizioni degli sciamani sul Monte Cristobal: la guerra in Ucraina finirà

La pace tra Russia e Ucraina è all'orizzonte nel nuovo anno: così ha previsto un gruppo di sciamani e guaritori del Perù. In cima alla collina di San Cristobal, nella capitale Lima, gli sciamani, indossando abiti tradizionali andini, hanno celebrato l'anno che verrà con una cerimonia di purificazione, tra fiori, incenso, un serpente, le foto del presidente ucraino, Volodymir Zelensky e del suo omologo russo, Vladimir Putin, oltre a quelle del presidente colombiano Gustavo Petro e della leggenda del calcio brasiliano, Pelé.

"Tutto questo si calmerà. La pace, la tranquillità arriverà. Questo è quello che abbiamo visto", ha detto lo sciamano Cleofe Sedano, prevedendo che un trattato di pace tra Russia e Ucraina dovrebbe essere firmato entro agosto.

La cerimonia si svolge ogni anno alla fine di dicembre. Gli sciamani formulano i loro presagi dopo essersi librati sopra un telo di fiori e foglie di coca, con teschi a terra. E per il 2023 predicono anche disastri naturali: "L'anno prossimo ci sarà un terremoto, ma non nella capitale del Perù, in un altro luogo, soprattutto all'estero nella parte settentrionale dell'America, che potrebbero essere gli Stati Uniti... ci saranno molte tragedie, soprattutto climatiche", ha dichiarato lo sciamano Walter Alarcon.