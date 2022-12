Stazione spaziale cinese: il primo cambio di equipaggio in orbita

I tre astronauti cinesi della missione Shenzhou-14, Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe si apprestano a rientrare sulla Terra dopo 6 mesi di permanenza in orbita a bordo della stazione spaziale Tiangong.

Una missione che ha visto diverse “prime volte”: il primo docking in orbita tra due moduli da 20 tonnellate, il primo ingresso di astronauti nei moduli laboratorio Wentian e Mengtian, il primo attracco autonomo di una navicella cargo, il primo avvicendamento in orbita tra due equipaggi, la prima volta che la stazione ha ospitato (per tre giorni) ben 6 astronauti.

A presidiare l'avamposto cinese nello spazio per i prossimi 6 mesi resteranno i tre astronauti della missione Shenzhou-15, Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu, arrivata lo scorso martedì.

Dopo la firma dei documenti con il passaggio di consegne, i sei astronauti si sono scambiati ringraziamenti e auguri.