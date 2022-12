Le donne di Zahedan manifestano al grido "Con l'hijab, o senza, fino alla rivoluzione"

Donne, vestite di nero, si sono unite alla protesta in corso in Iran anche nella provincia conservatrice del Sistan-Baluchistan, nel sud-est del Paese, in reazione alla morte di Mahsa Amini. Si tratta, secondo osservatori, di un evento "raro" considerata la natura fermamente conservatrice della regione. Video condivisi online mostrano decine di donne per le strade della capitale provinciale, Zahedan, con striscioni che scandiscono "Donna, vita, libertà", uno dei principali slogan del movimento di protesta scoppiato a metà settembre e che prosegue in tutto l'Iran.

"Con l'hijab, o senza, fino alla rivoluzione", scandiscono le donne col chador nei video pubblicati su Twitter e verificati da Afp.