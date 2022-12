Putin annuncia la costruzione di 4 nuovi sottomarini nucleari

La Russia costruirà altri quattro nuovi sottomarini nucleari che garantiranno la sicurezza per i decenni a venire: lo ha detto Vladimir Putin che ha preso parte, in collegamento video, alla cerimonia dell'alzabandiera e della messa in servizio di nuove navi da guerra e del sottomarino nucleare 'Generalissimo Suvorov' e al varo di un altro sottomarino nucleare, l''Imperatore Alessandro III' secondo il piano di rafforzamento della marina russa.

“Le navi portamissili russe di ultima generazione a propulsione nucleare non hanno eguali a livello mondiale”, ha detto il presidente russo commentando il contributo del Rubin Design Bureau e dei cantieri navali Sevmash nella costruzione dei sottomarini nucleari, "Altri quattro sottomarini di questo tipo saranno costruiti nell'ambito dell'attuale programma di riarmo statale. Ciò garantirà la sicurezza della Russia per i decenni a venire”.

I sottomarini "Generalissimo Suvorov" e 'Imperatore Alessandro III' sono in grado di trasportare 16 missili balistici intercontinentali 'Bulava'.

"Vorrei sottolineare che aumenteremo il ritmo e il volume di costruzione di navi di vario tipo dotandole delle armi più moderne aumentando la prontezza al combattimento dei marinai anche sulla base dell'esperienza dell'operazione militare speciale per garantire la sicurezza della Russia e proteggere i nostri interessi nazionali in mare”, ha concluso Putin.