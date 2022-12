Theo Hernandez: "Serata incredibile, ora recuperare per la finale"

"Una serata incredibile, sapevamo che era una partita difficile, il Marocco è una squadra incredibile. Ma abbiamo vinto e ora dobbiamo pensare alla finale. Abbiamo fatto un mese incredibile e lavorato tanto per arrivare a questo, ora dobbiamo recuperare per essere al 100% domenica". Lo ha detto Theo Hernandez, autore di uno dei due gol con i quali la Francia ha battuto il Marocco e conquistato la finale dei Mondiali in Qatar. Messi fa paura? "No, ma sappiamo che l'Argentina è una squadra incredibile e dovremo essere al meglio", ha aggiunto.