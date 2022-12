Qatar, la TikToker iraniana fa impazzire i tifosi con palleggi da funambola

Maymi Asgari è una freestyler e TikToker iraniana cresciuta in Danimarca. Molto seguita sui social, è diventata una star anche tra le strade di Doha in questi giorni con palleggi da funambola.

Il suo focus è la lotta contro i pregiudizi per le minoranze che indossano l'hijabi nei paesi occidentali, l'obiettivo è normalizzare l'immagine di una donna hijabi capace di destreggiarsi col pallone. Tiene discorsi nelle scuole e condivide l'esperienza di discriminazione che ha subito crescendo in Danimarca ed essendo una calciatrice hijabi. Sostiene di non volersi adattare né al Medio Oriente né alla Danimarca e tiene seminari in cui insegna trucchi calcistici ai bambini perché crede che lo sport possa riunire tutti i tipi di persone. Ha giocato nella Nazionale danese nel campionato femminile EURO 2020.