Accoglienza tiepida per i calciatori iraniani al ritorno a Teheran

Nella tarda serata di ieri la nazionale iraniana è stata accolta da un piccolo gruppo di tifosi all'aeroporto internazionale di Teheran, tra bandiere nazionali e qualche applauso. Un'accoglienza considerata tiepida dai giornali di tutto il mondo per la Nazionale al ritorno in patria dopo l'eliminazione dai Mondiali in Qatar, dopo la sconfitta per 1-0 contro gli Stati Uniti .

Alcuni manifestanti antigovernativi considerano la squadra un simbolo del regime e hanno festeggiato la sconfitta in alcune città iraniane con fuochi d'artificio e applausi. Se è vero che i giocatori si sono astenuti dal cantare l'inno nazionale del paese al debutto del Mondiale contro l'Inghilterra, è anche vero che non si sono ripetuti nelle partite successive e qualcuno ha rotto il silenzio. Secondo alcune fonti, come ha riportato anche la CNN , i calciatori sarebbero stati minacciati di ritorsioni sulle famiglie rimaste in patria se avessero continuato a comportarsi in modo provocatorio.

Era la sesta volta che l'Iran partecipava ai Mondiali. Le proteste in Iran sono scoppiate a settembre, in seguito alla morte della 22enne Mahsa Amini sotto la custodia della polizia morale iraniana nella capitale, le seguiamo qui su rainews.it .

Le proteste si sono rapidamente trasformate nella più seria sfida alla teocrazia iraniana dalla sua istituzione durante la Rivoluzione islamica del 1979. Le autorità iraniane hanno accusato paesi stranieri, principalmente gli Stati Uniti, di aver orchestrato il movimento di protesta, ma non hanno fornito prove.