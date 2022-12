Qatargate, Metsola: "Ho destituito la vice presidente Kaili da ogni incarico e responsabilità"

"Oggi avrei dovuto annunciare l'apertura del mandato negoziale per la relazione sull'esenzione dal visto con il Qatar e il Kuwait. Alla luce delle indagini, questa relazione dovrà essere rinviata in commissione". Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo in aula sul presunto caso di corruzione Qatar-Ue.

"Il Parlamento europeo è sotto attacco. La democrazia europea è sotto attacco. E il nostro modo di società aperte, libere e democratiche è sotto attacco", ha detto ancora Roberta Metsola, aprendo la plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo. "I nemici della democrazia, per i quali l'esistenza stessa di questo Parlamento rappresenta una minaccia, non si fermeranno davanti a nulla. Questi attori malvagi, legati a paesi terzi autocratici, avrebbero utilizzato come armi Ong, sindacati, individui, assistenti e membri del Parlamento europeo nel tentativo di sottomettere i nostri processi".

"In via cautelare, sempre nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, ho destituito il citato vice presidente da ogni incarico e responsabilità connessi al suo ruolo di Vicepresidente e ho convocato una riunione straordinaria della Conferenza dei Presidenti per avviare una procedura di cui all'articolo 21 per porre fine al loro mandato di Vicepresidente nel tentativo di proteggere l'integrità di quest'Aula".