Raccolta dei video POV dei droni FVP kamikaze ucraini che si schiantano sui veicoli russi

POV è un acronimo che signica “point of view”, cioè “punto di vista”, di solito si definiscono così i video girati in soggettiva, cioè il punto di vista di chi compie l'azione. FPV è un altro acronimo inglese per “first person view”, ovvero visuale in prima persona. I droni Fpv sono dei droni che, tramite un casco apposito, vengono pilotati dall'operatore come se si trovasse a bordo del piccolo velivolo. Le forze armate ucraine hanno forze speciali dedicate a questa attività, le Forze speciali Omega. Equipaggiano i droni con dell'esplosivo e li guidano sui bersagli nemici russi. La ridotta dimensione e l'agilità in volo rendono molto difficile avvistarli ed ancor più abbatterli.