Meloni: "No al Mes, firmo col mio sangue"

"Finché io conto qualcosa, che l'Italia non acceda al Mes lo posso firmare con il sangue. Però, certo, se rimaniamo gli unici che non la approvano blocchiamo anche gli altri. Ne discuterà eventualmente il Parlamento. Ma la domanda è: prima di entrare sul dibattito sulla ratifica, possiamo rendere questo strumento utile? Il direttore del Mes ha detto che sono aperti alla posizione dell'Italia, vorrei parlare con lui per capire se c'è un modo di prendere un fondo a cui nessuno accederà, sicuramente non l'Italia, e farne un fondo utile per qualcuno, con minori condizionalità, priorità diverse. Una cosa che non rischi di metterti un cappio al collo".