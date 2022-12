Zelensky da David Letterman: "Se Putin morisse la guerra non ci sarebbe"

Un confronto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky per porre fine alla guerra al momento sembra un'ipotesi fantascientifica. Anzi. Il conflitto si concluderebbe se lo zar morisse, ha spiegato il leader ucraino con disarmante sincerità in un'intervista con l'anchorman americano David Letterman. Di certo Kiev può continuare a contare sul "saldo sostegno" del G7, che ha promesso nuovi aiuti nel corso di una riunione virtuale dei leader.

Zelensky, nel corso di colloquio con Letterman nel suo programma su Netflix, registrato a ottobre, ha risposto senza equivoci al conduttore che gli chiedeva se la guerra sarebbe continuata nel caso di morte di Putin, per "un brutto raffreddore o per un'accidentale caduta da una finestra". Per Zelensky "un regime autoritario non si può permettere che uno solo abbia il controllo su tutto. Perché, quando lui viene a mancare, le istituzioni si fermano". E quindi, se Putin morisse, "non ci sarebbe la guerra", ha affermato.