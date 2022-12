Rissa al concerto dei Måneskin, Damiano interrompe la musica

Al Fillmore di Philadelphia, tutto esaurito per i Maneskin, Damiano ha interrotto il concerto per rissa. Il frontman della band romana si è rivolto verso il pubblico cercando di dare un messaggio positivo e contro ogni forma di violenza: “Rispettiamo chi abbiamo vicino, senza violenza. È la prima volta che accade una cosa del genere durante il nostro concerto”. In effetti è la prima volta che il gruppo deve affrontare una rissa a bordo palco. Episodio chiuso? Non proprio, perché a qualche giorno di distanza ne è nata una polemica. Damiano scrive ricordando il fatto: “La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio” e così la società calcistica gli ha risposto a tono e in maniera ironica: “Siamo fuori di testa, ma diversi da loro”, citando appunto la oramai famosa canzone dei Maneskin “Zitti e buoni”. A quel punto Damiano ha smorzato tutto con un “se scherza”.