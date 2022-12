Rolex Sydney-Hobart: brividi alla partenza della regata

Brividi alla partenza della Rolex Sydney-Hobart, la regata più impegnativa e famosa al mondo che parte ogni anno il 26 dicembre. 628 miglia nautiche lungo la costa meridionale del Nuovo Galles del Sud e attraverso lo Stretto di Bass per raggiungere la capitale della Tasmania, con 109 barche che hanno tagliato la linea appena dissolta la nebbia del mattino. Subito i "maxi", le barche più grandi e competitive, hanno rischiato pericolose collisioni per guadagnare il canale occidentale in uscita dal porto di Sydney e prendere il comando della flotta, con vento costante da nord-nord est, tra i 10 e i 15 nodi. In particolare Andoo Comanche, Black Jack, vincitrice della scorsa edizione in due giorni e mezzo, e LawConnect, mentre Hamilton Island Wild Oats ha subito virato per il lato orientale. A due ore dalla partenza il primo ritiro di un'imbarcazione di 40 piedi per la rottura del bompresso. Per il secondo giorno di regata si attende un rinforzo del vento. Andoo Comanche ha stabilito il record nel 2017, terminando in un giorno, nove ore, 15 minuti, 24 secondi.