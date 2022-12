Roma, cinghiali tra i mercatini di Natale: interviene la polizia

Con le misure che il Governo si accinge a introdurre, in tema di contenimento degli ungulati, torna centrale il problema della presenza dei cinghiali nei centri urbani. È successo di nuovo lungo la centralissima piazza Mazzini, a Roma, dove una famiglia di cinghiali si è avvicinata alle bancarelle di Natale. Ma stando ai dati AsapsItalia, diffusi da Coldiretti, il problema sembra essere molto più ampio. Si conta un esemplare ogni ventisei abitanti, per un totale di 2,3 milioni di esemplari che mettono a rischio la salute e la sicurezza degli italiani con un incidente ogni 41 ore causato dalla fauna selvatica.

Come affrontare il problema? Fa discutere la “caccia al cinghiale nei centri urbani” ovvero prevedere “l'abbattimento in città del mammifero che, normalmente, avviene utilizzando pallettoni molto grossi: calibro 12”, sostiene l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) sottolineando come il governo andrebbe a “modificare la legge nazionale sulla caccia n.157/92 che richiama una direttiva europea”. L'attenzione - secondo Oipa - dovrebbe essere rivolta “partendo da una miglior gestione dei rifiuti”: “Il cinghiale come qualsiasi animale selvatico è opportunista, vuole trarre maggior profitto con il minor sforzo. Una gestione non corretta dei rifiuti non fa altro che avvicinare alle città tutti gli animali selvatici, dall'orso al cinghiale”.

Resta il nodo su come ridurre il numero dei cinghiali. Le stime di Coldiretti indicano che gli incidenti gravi, con morti e feriti causati da animali selvatici, sono raddoppiati (+81%) e nell'ultimo anno si contano 13 vittime e 261 feriti gravi.