Roma, inaugurato in Campidoglio l'albero a pedali: inizia il sindaco. “È abituato a pedalare”

Alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, in piazza del Campidoglio a Roma, è stato inaugurato l'albero di Natale a pedali. Una scelta ecologica che vedrà protagonisti residenti e turisti che potranno contribuire, fino al 6 gennaio, a illuminare la stella pedalando sulle ‘biciclette generatore’.

“L'energia non è un dato che c'è ma va prodotta e lo si può fare in modo sostenibile, non necessariamente pedalando, ma bisogna iniziare a preoccuparsi del fatto che dobbiamo trasformare il modo in cui generiamo e distribuiamo la nostra energia”, ha dichiarato il primo cittadino salito in sella per dare il buon esempio. L'animatore dell'evento si complimenta con Gualtieri “per la pedalata fluida” mentre una voce fuori campo, probabilmente qualcuno dei suoi, commenta: “È abituato a pedalare”.