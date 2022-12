Sabina, Elisabetta, Nicoletta: le tre vittime della sparatoria, tutte colpite al cuore nell'agguato

Sabina Sperandio è una delle tre donne uccise da Claudio Campiti. Pensionata, originaria di Roma, era la segretaria della presidente del consorzio Valle Verde, Bruna Marelli, ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Umberto Primo. Si chiamava Elisabetta Silenzi, la seconda donna assassinata: aveva 55 anni ed era una della consigliere del consorzio. Anche lei era nata a Roma e viveva ad Ariccia. Aveva compiuto 50 anni un mese fa, la terza vittima, Nicoletta Golisano, commercialista originaria di Civitavecchia dove aveva studiato al liceo Classico Guglielmotti. Molto conosciuta in città, il fratello è un nefrologo dell'ospedale San Paolo. Si era trasferita a Roma, da 30 anni, dove aveva aperto un proprio studio nella zona dell'Eur, in piazzale Luigi Sturzo. Era esperta di revisione dei conti. Ed era amica della premier Giorgia Meloni.

Erano tutte e tre sedute al tavolo nel gazebo del bar di via Monte Gilberto dove si stava svolgendo la riunione tra i proprietari del consorzio sito nel reatino.