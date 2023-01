Sanremo, Morandi a La vita in Diretta: "Non posso fare cavolate sennò Amadeus mi tira le orecchie"

"E' bello ritrovarsi a Sanremo, è bellissimo. L'anno scorso ero in gara e avevo una grande tensione, ero agitato, almeno la prima sera. Quest'anno mi appoggio di più ad Amadeus. Me la godo ma ho capito che è una responsabilità, non posso fare cavolate sennò dopo Amadeus mi tira le orecchie..." ha detto Gianni Morandi in collegamento con il programma condotto da Alberto Matano su Rai1.