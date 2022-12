Schillaci: "Se ci sarà un aumento dei casi potremmo consigliare le mascherine"

"Se ci sarà un aumento dei casi potremmo consigliare nuovamente l'impiego delle mascherine al chiuso ma oggi non siamo in questa situazione perché i dati sono in discesa e siamo sereni, siamo in una situazione di tranquillità ma continuiamo ad essere vigili. ora puntiamo sulla responsabilità dei cittadini" . Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a 'Oggi è un altro giorno' in onda su Rai Uno.