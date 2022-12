Schwarzy pompa i muscoli col maglione con le renne: "Non smettete mai di allenarvi", dice l'attore, ex governatore della California: "Non importa se è la vigilia di Natale o meno, noi continuiamo ad allenarci": è il messaggio di Arnold Schwarzenegger in un video su Twitter. Nel filmato si vede Terminator mentre si allena indossando il caratteristico maglione natalizio con le renne.