In Perù non si fermano le proteste: vittime tra i manifestanti

Si appesantisce il bilancio dei morti in Perù, che ha raggiunto oggi quota sette, mentre volge al termine l'ennesima giornata di proteste, manifestazioni, scontri in varie regioni del Paese fra i dimostranti che sostengono l'ex presidente Pedro Castillo e la polizia. I servizi sanitari di Chincheros, nella regione di Aputimac, hanno confermato nel tardo pomeriggio (la notte italiana) la morte di una persona di 26 anni, che si aggiunge alle sei decedute nelle ultime 24 ore.

Da parte sua la Conferenza episcopale peruviana ha diffuso un comunicato in cui si rammarica per le vittime, auspica "la costruzione di ponti di dialogo" e rivolge un appello alla polizia a vegliare sull'integrità delle persone, e alla classe politica a "preoccuparsi per le istituzioni, l'ordine democratico, il giusto processo e il bene comune di tutti i peruviani, specialmente quelli meno protetti".