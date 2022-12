Selfie sulla neve dei parà ucraini: il curioso video propagandistico di Kiev

Forse è un modo per ostentare unità delle forze armate che difendono il paese, nella fase di guerra invernale dove la resistenza dei civili - senza luce e riscaldamento in gran parte dell'Ucraina - è messa a dura prova, ma il video curioso diventa virale: un "video Selfie" sulla neve, dei paracadusti ucraini: nel filmato propagandistico di Kiev - girato in una località imprecisata sul fronte della guerra - un gruppo di soldati si “mette in posa”, sdraiati sulla neve nonostante il gelo che attanaglia il paese.

Con tanto di "sorriso" a favore di camera del comandante.