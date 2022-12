Elena Cattaneo: “Le difficoltà di oggi si affrontano rivendicando il diritto di studiare"

“Gli insegnamenti di Rita Levi- Montalcini sono stati tantissimi, lei era una donna in un’epoca in cui ad una donna non era consigliato di studiare ma di essere moglie e madre, era un’ebrea nell’Italia delle leggi razziali, eppure lei ha portato avanti la sua idea, il suo desiderio di studiare contro tutto e tutti” ha affermato la senatrice a vita Elena Cattaneo durante l’evento in Senato per ricordare la scienziata e premio Nobel Rita Levi- Montalcini a dieci anni dalla sua scomparsa. “La neurologa voleva capire come il sistema nervoso si collega agli arti periferici. Questa è ricerca di base, ricerca fondamentale- ha spiegato Cattaneo.- La ricerca di base spessissimo trova soluzione per problemi che ancora non ci sono, che si manifesteranno domani ma, nel momento in cui si manifesteranno ecco che la ricerca sarà pronta con tante armi a disposizione”.

“Rita fa tantissima ricerca durante la guerra, nella sua stanza da letto- racconta la senatrice- Le basi della sua enorme scoperta sono fatte lì, a Torino, poi va negli Stati Uniti. Quando torna vuole ampliare gli studi sulla molecola che aveva scoperto, sull’Ngf. Entra a far parte del Cnr, guida una grande parte della ricerca italiana, fonda la Fondazione Ebri che ha lo scopo appunto di studiare il cervello”.

“Una frase di Rita Levi- Montalcini bellissima è una sua risposta alla domanda ‘Ma lei come ha potuto resistere in un momento in cui le avversità erano enormi? – ricorda sorridendo Elena Cattaneo- Lei rispose ‘A me nella vita tutto è risultato facile, le difficoltà me le sono scrollata di dosso come acqua sulle ali di un’anatra’. Forse questa dovrebbe diventare la nostra bandiera, degli studiosi che lavorano per il Paese, scrollandosi le difficoltà di dosso che ogni epoca ha, ma cercando soluzioni, aggiungendo conoscenza che possa poi essere inserita nelle maglie legislative”. E conclude: “Le difficoltà di oggi si affrontano rivendicando a pieno titolo il diritto di studiare, chiedendo la libertà di studiare e identificando dei modelli di erogazione delle risorse che offrano il massimo dell’apertura e della possibilità di ciascuno di competere presso la fonte delle risorse pubbliche. Quindi, si affrontano le difficoltà pensando che quelle difficoltà le hanno anche i tuoi colleghi e immaginando strade per rimuovere le difficoltà ai tuoi colleghi e verranno rimosse anche a te”.