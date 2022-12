Senegal, deputato schiaffeggia una collega in Aula: scoppia la rissa

Lo schiaffo del parlamentare d'opposizione Massata Samb alla collega Amy Ndiaye Gniby (che avrebbe deriso le sue osservazioni), della coalizione di governo Benno Bokk Yakaar (BBY), è stata la scintilla che ha acceso la rissa in Parlamento. La seduta è stata sospesa tra calci, pugni, spintoni e insulti. Le immagini dell'increscioso episodio, però, aprono un acceso dibattito sulla violenza contro le donne in Senegal. Mentre per quanto riguarda le risse in Aula non è una novità: un'altra colluttazione era scoppiata lo scorso settembre durante la prima seduta post elezioni.