Si chiude l'era del Jumbo Jet: terminato l'assemblaggio dell'ultimo Boeing 747

Lo stabilimento americano di Everett ha terminato l'assemblaggio dell'ultimo Boeing 747: l'iconico "Jumbo Jet" o "Queen of the Skies", in produzione continua dal 1967, non sarà più costruito. Questo aeromobile sarà consegnato all'Atlas Air.

"Per oltre mezzo secolo, decine di migliaia di lavoratori della Boeing hanno progettato e costruito questo magnifico aeroplano, che ha letteralmente cambiato il mondo. Siamo fieri che questo aereo continuerà a volare per tutto il mondo negli anni a venire", ha detto Kim Smith, vicepresidente Boeing e general manager dei programmi 747 e 767.

La produzione del 747, il primo aereo a fusoliera larga a doppio corridoio, è iniziata nel 1967 ed è proseguita per ben 54 anni, durante i quali sono stati realizzati 1.574 velivoli. Con i suoi 76,2 metri è ancora il più lungo aereo commerciale in servizio, in grado di percorrere, a velocità di crociera, l'equivalente di 3 campi da calcio ogni secondo. L'ultimo prodotto è un 747-8 Freighter, modello con un carico utile di 133,1 tonnellate.