Siberia, voragine di 30 metri si apre nella popolare località sciistica dove si gareggia in bikini

Il posto è noto agli sciatori che annualmente, in primavera, gareggiano in costume da bagno e, dunque, è diventato virale, in Russia, l'enorme voragine che si è formata ai confini della miniera di Sheregesh, tra l'altro sotto sanzione perché situata nella proprietà dell'oligarca Roman Abramovič (l'ex patron del Chelsea, ndr). Per i residenti, la buca, larga poco più di trenta metri e in alcuni punti profonda fino a 4, è già stata ribattezzata “La porta per l'inferno”. L'incidente non è avvenuto all'improvviso, fortunatamente i residenti erano stati evacuati preventivamente. Tragedia evitata, insomma. Nel crollo non risultano vittime, ma la vastità dell'enorme cratere preoccupa i proprietari della case vicine e i frequentatori della popolarissima località sciistica che mediamente vanta una stagione di sei mesi.